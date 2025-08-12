Ричмонд
Панков: главный тренер словенского «Целе» Риера может возглавить «Спартак»

По словам журналиста, испанец был в кандидатах, еще когда выбирали нынешнего главного тренера московского ФК.

Источник: Аргументы и факты

Главный тренер словенского футбольного клуба «Целе» испанец Альберт Риера может возглавить московский «Спартак». Об этом заявил в подкасте спортивного портала «Чемпионата» журналист Андрей Панков.

«Риера реально один из кандидатов. Он был кандидатом, еще когда выбирали Станковича. Самое главное, он знает российский менталитет. Он говорит на русском, испанском, английском», — отметил Панков.

Уточним, что Станкович возглавляет «Спартак» с прошлого года. В минувшем мае футбольный клуб продлил с ним контракт до лета 2027-го.