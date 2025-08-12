Пугающую вспышку смертельно опасной лихорадки связали с климатическим кризисом

С момента объявления о вспышке в апреле на Самоа было подтверждено шесть случаев смерти от денге, включая двух братьев и сестер, и более 5600 случаев заболевания. В этом году на Фиджи зарегистрировано восемь случаев смерти и 10 969 случаев заражения. С момента объявления о вспышке в феврале в Тонге зарегистрировано более 800 случаев заболевания и три случая смерти.