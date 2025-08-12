Пугающую вспышку смертельно опасной лихорадки связали с климатическим кризисом

По словам экспертов, климатический кризис привел к резкому росту числа случаев заболевания лихорадкой денге на островах Тихого океана, поскольку уровень заражения достиг самого высокого уровня за последние десять лет, и несколько стран объявили чрезвычайную ситуацию.
По данным Тихоокеанской системы эпиднадзора за синдромами (PSSS), которая сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими учреждениями, тихоокеанские островные страны и территории сообщили о 16 502 подтвержденных случаях и 17 смертельных исходах с начала 2025 года. По данным ВОЗ, уровень заболеваемости в регионе находится на самом высоком уровне с 2016 года. Фиджи, Самоа и Тонга являются одними из наиболее пострадавших стран, пишет The Guardian.
Доктор Паула Вивили, заместитель генерального директора Тихоокеанского сообщества (SPC), заявила, что исторически вспышки денге носили сезонный характер. «Однако из-за изменения климата сезоны передачи инфекции удлиняются, и в некоторых районах существует круглогодичный риск заражения денге», — отмечает Вивили.
Лихорадка денге, вирусное заболевание, распространяемое комарами Aedes, вызывает высокую температуру, сильную головную боль, боли в суставах и мышцах, сыпь, а в тяжелых случаях может привести к летальному исходу, напоминает The Guardian. Повышение температуры воздуха, количество осадков и повышенная влажность создают идеальные условия для размножения комаров Aedes даже в районах, ранее непригодных для передачи инфекции.
«Лихорадка денге — это одно из первых реальных заболеваний, связанных с изменением климата, которое мы можем отнести к числу последствий изменения климата», — поясняет доктор Джоэл Кауфман, эпидемиолог и директор Центра воздействия, болезней, геномики и окружающей среды Вашингтонского университета.
«Осадки повышают уровень воды в яйцах комаров, отложенных непосредственно над поверхностью, из которых затем вылупляются личинки — это часть естественного цикла размножения. Проливные дожди также могут привести к застою воды в источниках, создавая больше возможностей для размножения комаров», — сказал эпидемиолог.
Доктор Кауфман предупредил, что эти вспышки указывают на более широкую проблему общественного здравоохранения: «Это, безусловно, будет в авангарде многих видов заболеваний человека, которые становятся все более распространенными и серьезными по мере потепления на планете».
С момента объявления о вспышке в апреле на Самоа было подтверждено шесть случаев смерти от денге, включая двух братьев и сестер, и более 5600 случаев заболевания. В этом году на Фиджи зарегистрировано восемь случаев смерти и 10 969 случаев заражения. С момента объявления о вспышке в феврале в Тонге зарегистрировано более 800 случаев заболевания и три случая смерти.
Эти вспышки подчеркивают уязвимость региона к болезням, зависящим от климата, которые, как ожидается, усилятся по мере повышения глобальной температуры, подчеркивает The Guardian.
По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), островные страны Тихого океана производят всего 0,03% глобальных выбросов парниковых газов, но сталкиваются с некоторыми из наиболее серьезных угроз здоровью, связанных с климатом, включая трансмиссивные заболевания.
По данным Новозеландского национального института водных и атмосферных исследований (NIWA), в последние месяцы в некоторых частях Тихого океана, включая Палау, Папуа — Новую Гвинею и Соломоновы острова, выпали сильные осадки, в то время как сильная засуха охватила некоторые районы Маршалловых островов, Папуа — Новой Гвинеи, Науру и Фиджи. Прогнозы показывают, что эти контрасты сохранятся и в октябре.
Хотя увеличение количества осадков объясняется идеальными условиями для размножения комаров, Кауфман отмечает, что экстремальные погодные явления также могут способствовать распространению болезней, переносимых комарами. По данным NIWA, в первой половине года на значительной части Тихого океана наблюдались серьезные или очень засушливые погодные условия.
«Мы могли бы подумать, что засуха уменьшит количество инфекций, переносимых комарами, но, похоже, этого не происходит, — говорит доктор Кауфман. — Вместо этого наблюдается ускорение передачи инфекции».
«Существующих систем эпиднадзора за болезнями редко бывает достаточно для борьбы с лихорадкой денге, о чем свидетельствует постоянный рост заболеваемости лихорадкой денге в регионе и в целом во всем мире», — признает д-р Бобби Райнер, специалист по экологии заболеваний из Института показателей и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете.
Средства борьбы с комарами — это методы, используемые для сокращения популяции комаров Aedes, которые распространяют лихорадку денге, такие как удаление мест размножения, применение ларвицидов или распыление инсектицидов. Они также могут включать биологический контроль, меры индивидуальной защиты и кампании по уборке населения для предотвращения укусов комаров и передачи инфекции.
Тем не менее Райнер отмечает, что многие средства борьбы с комарами, как было доказано, никогда не снижали передачу инфекции, и большинство ответных мер были реактивными и часто «расточительно преследовали вспышку, прилагая усилия слишком поздно».