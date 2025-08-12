Мингорисполком раскрыл детали строительства нового жилого района в Минске. Подробности рассказала глава комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, пишет БелТА.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился о строительстве нового огромного жилого района в Минске. В частности, новые жилые районы будут построены неподалеку от агрогородка Колодищи в Минском районе, а также в Минске на территории жилого массива Зеленый Бор.
Представитель Мингорисполкома заметила, что новый проект предусматривает строительство более четырех миллионов квадратов жилья для белорусов, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Она уточнили, что в новом районе «Зеленый Бор» в Партизанском районе Минска будет арендное, социальное жилье, а также жилье, возводимое в рамках государственного заказа. Основным заказчиком был определено Управление капитального строительства Мингорисполкома, а генеральными подрядчиками будут выступать МАПИД и Минский домостроительный комбинат.
Ирина Гонтарева добавила, что на данный момент введет проектирование инженерно-транспортной инфраструктуры, а также подъездной дороги к указанному кварталу.
— В текущем году мы планируем завершить проектирование первого этапа инженерных сетей и уже в следующем году выйти на строительную площадку, — подчеркнула специалист.
Она заметила, что названный проект рассчитан на реализацию до 2040 года и будет выполняться поэтапно. Глава комитета уточнила, что темпы будут зависеть от загрузки строительных предприятий и потребности граждан.
Представитель Мингорисполкома обратила внимание, что в составе микрорайона «Зеленый Бор» будут школы, детские сады, пожарное депо, поликлиники.
— Это фактически будет мини-квартал с полной социальной инфраструктурой для комфортного проживания большого числа горожан, — заявила Ирина Гонтарева.