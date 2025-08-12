Мингорисполком раскрыл детали строительства нового жилого района в Минске

Представитель Мингорисполкома заметила, что новый проект предусматривает строительство более четырех миллионов квадратов жилья для белорусов, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Она уточнили, что в новом районе «Зеленый Бор» в Партизанском районе Минска будет арендное, социальное жилье, а также жилье, возводимое в рамках государственного заказа. Основным заказчиком был определено Управление капитального строительства Мингорисполкома, а генеральными подрядчиками будут выступать МАПИД и Минский домостроительный комбинат.