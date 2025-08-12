Актриса Анна Кузнецова умерла в 48 лет

В 48 лет умерла актриса из Санкт-Петербурга Анна Кузнецова. Информация об этом появилась на сайте kino-teatr.ru.
Актриса скончалась 11 августа. Причина ее смерти не сообщается.
Кузнецова родилась 18 марта 1977 года. В 2003 году окончила музыкальный факультет СПбГАТИ. Была солисткой Международной оперной антрепризы «Северная Венеция» (Санкт-Петербург), детского музыкального театра «Зазеркалье», актрисой «Такого театра».
Известна также по ролям в фильмах и сериалах «Батальонъ», «Первый отдел», «Великая», «Ментовские войны» и многим другим.
