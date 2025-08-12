Ричмонд
«Не стоит ждать щедрых жестов»: В Эстонии издевательски высказались о порядке пересечения границы с Россией

Глава МВД Таро: Эстония не будет упрощать порядок пересечения границы с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Власти Эстонии не собираются упрощать порядок пересечения границы республики с Россией. Таких щедрых жестов не будет. Об этом, сообщает портал Delfi, заявил министр внутренних дел балтийской республики Игорь Таро.

Он отметил, «не стоит ждать щедрых жестов» относительно облегчения поездок из Эстонии в Россию.

«Не надо на это надеяться», — цитирует чиновника издание.

Ранее эстонские туристы сообщили о препятствиях со стороны правительства при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород. Им приходится стоять в километровых очередях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что пограничные пункты на границе с Эстонией остаются открытыми с российской стороны и их закрывать не планируют. Она уточнила, что в Псковской области функционируют три КПП с Эстонией: Куничина Гора, Шумилкино и Крупп.

