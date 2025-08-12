«Не стоит ждать щедрых жестов»: В Эстонии издевательски высказались о порядке пересечения границы с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что пограничные пункты на границе с Эстонией остаются открытыми с российской стороны и их закрывать не планируют. Она уточнила, что в Псковской области функционируют три КПП с Эстонией: Куничина Гора, Шумилкино и Крупп.