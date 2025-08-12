«Не стоит ждать щедрых жестов»: В Эстонии издевательски высказались о порядке пересечения границы с Россией

Власти Эстонии не собираются упрощать порядок пересечения границы республики с Россией. Таких щедрых жестов не будет. Об этом, сообщает портал Delfi, заявил министр внутренних дел балтийской республики Игорь Таро.
Он отметил, «не стоит ждать щедрых жестов» относительно облегчения поездок из Эстонии в Россию.
«Не надо на это надеяться», — цитирует чиновника издание.
Ранее эстонские туристы сообщили о препятствиях со стороны правительства при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород. Им приходится стоять в километровых очередях.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что пограничные пункты на границе с Эстонией остаются открытыми с российской стороны и их закрывать не планируют. Она уточнила, что в Псковской области функционируют три КПП с Эстонией: Куничина Гора, Шумилкино и Крупп.