В США уверены, что Путин «переиграет» Трампа на Аляске: чего может добиться президент РФ

Украина и Европа обеспокоены, что президент России Владимир Путин снова «переиграет» американского лидера Дональда Трампа в ходе встречи на Аляске 15 августа, и добьется своих целей.
«Одно только приглашение Трампа — уже победа для Кремля», — сказано в публикации.
Подготовку к встрече на Аляске в статье назвали «неожиданной удачей», которую российский лидер может использовать «для нейтрализации угрозы» антироссийских санкций США. Кроме того, этот саммит позволит разработать «план, который посеет раздор между Украиной и ее союзниками».
Отмечается, что такие «поспешно организованные встречи» редко могут привести «к желаемому результату» для западных стран, поэтому российский лидер «снова собирается переиграть Трампа на Аляске».
Авторы статьи считают, что предстоящий саммит на Аляске символизирует восстановление России в глазах Запада как великой державы, заявляя, что в таких условиях Трамп должен лучше подготовиться к саммиту.
Ранее стали известны возможные темы, которые обсудят Путин и Трамп. Политолог Энгин Озер считает, что одним урегулированием украинского конфликта обсуждение не ограничится. Стороны будут говорить о новых сферах для стратегического партнерства.