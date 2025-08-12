Разработаны импортозамещающие материалы для зеленой химии

Головачева подчеркнула, что в промышленности для синтеза циклокарбонатов по такому пути чаще всего применяются четвертичные аммониевые соли, двойные металлоцианидные катализаторы и некоторые комплексы цинка. Металлоорганические комплексы, хотя и обладают высокой активностью и селективностью, чаще используются в лабораторной или мелкотоннажной практике из-за их чувствительности к условиям и более высокой стоимости. «Кроме того, некоторые из них представляют экологическую опасность. Наши катализаторы являются более безопасной альтернативой. Они просты в синтезе, позволяют снизить энергозатраты, а выход конечного продукта достигает не менее 80%», — сказала Головачева.