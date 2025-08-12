Раскрыта схема мошенников, обзванивающих пользователей «Госуслуг»

Так, злоумышленник устанавливает на фото профиля изображение с логотипом этого сервиса. Далее он звонит человеку и говорит, что его учетная запись не подтверждена, а чтобы это исправить, нужно назвать код из смс. После этого преступник получает доступ к личному кабинету на портале.