Самарская «Заварка» проведет экскурсию о детстве и лекцию об архитектуре в кино

15 августа в 18:30 в Музее-галерее «Заварка» состоится кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» (12+). Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров расскажет о жизни детей в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны, покажет редкие фотографии и документы.
16 августа в 16:00 пройдёт лекция «Архитектурные пейзажи в зеркале документального кино» (12+). Исследователь кино Олег Горяинов обсудит связь архитектуры и эмоций, показывая фрагменты фильмов известных документалистов.
Вход — по билетам. Количество мест ограничено. Адрес музея: ул. Самарская, 207.
Ранее мы писали, что 14 августа в Музее Модерна откроется выставка «На велосипеде в космос» (0+), посвящённая истории велосипедного спорта в Самаре.
