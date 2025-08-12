Багреева: регионы провели 24 тысяч закупок по потребностям в 1 полугодии

В январе — июне 2025 года заказчики из регионов провели больше 24 тыс. закупок по потребностям на портале поставщиков Москвы, в ходе которых смогли сэкономить свыше 300 млн рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Заместитель мэра напомнила, что формат закупок по потребностям позволяет заказчикам из регионов оперативно приобретать на столичном портале поставщиков необходимую продукцию.
«В первом полугодии 2025 года они заключили по итогам таких процедур 24,1 тыс. контрактов на сумму 3,9 млрд рублей. Снижение начальной цены контракта составило в среднем 8,7%, что позволило госучреждениям сэкономить почти 312 млн рублей — на 25% больше, чем за тот же период 2024 года», — рассказала Мария Багреева.
По ее словам, наиболее часто региональные заказчики покупали лекарства, медицинские материалы, пищевые продукты и химические вещества.
Процедура закупки по потребностям простая: заказчик публикует перечень необходимых товаров, работ или услуг, указывая срок, в течение которого предприниматели могут подавать заявки. После окончания срока заказчик выбирает победителя, исходя из наиболее важных для него критериев, например, низкой цены, минимальных сроков поставки или уровня качества.
Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что в первом полугодии активнее всего в закупках по потребностям принимали участие поставщики из Пермского края, заключившие 3,6 тыс. контрактов общей стоимостью 400 млн рублей, из Ямало-Ненецкого автономного округа, на которых пришлось 2,8 тыс. сделок на 492 млн рублей, и из Ханты-Мансийского автономного округа, предприниматели которого заключили 2,7 тыс. контрактов на 473 млн рублей.
«На эти три региона пришлось более трети от общего объема закупок по потребностям», — добавил Кирилл Пуртов.
Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На сегодняшний день в каталоге портала — более 3,2 млн уникальных наименований товаров, работ и услуг. Ежедневно здесь заключается порядка 1,5 тыс. контрактов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в первом полугодии 2025 года на столичном портале поставщиков провели закупки на общую сумму почти 58 млрд рублей.