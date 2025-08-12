Багреева: регионы провели 24 тысяч закупок по потребностям в 1 полугодии

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На сегодняшний день в каталоге портала — более 3,2 млн уникальных наименований товаров, работ и услуг. Ежедневно здесь заключается порядка 1,5 тыс. контрактов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в первом полугодии 2025 года на столичном портале поставщиков провели закупки на общую сумму почти 58 млрд рублей.