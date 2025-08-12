Виктор Орбан отказался присоединяться к заявлению лидеров ЕС по Украине

Венгрия не поддержала совместное заявление лидеров Евросоюза об урегулировании конфликта на Украине, сообщается на сайте Европейского совета. Премьер-министр страны Виктор Орбан отказался подписываться под таким документом.
Заявление подписали 26 глав государств ЕС. В нем они поддержали усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине, подчеркнув, что решение конфликта невозможно без участия Киева. Также лидеры подтвердили намерение сохранить санкции против России.
Также Орбан считает, что после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должен состояться саммит с участием России и ведущих стран ЕС, таких как Франция и Германия. По его словам, это может привести к прекращению огня на Украине.
Венгерский лидер отметил, что руководство ЕС уклоняется от активного участия в урегулировании конфликта, хотя должно проявлять инициативу. Он предложил канцлеру Германии и президенту Франции отправиться в Москву для переговоров от имени Европы или провести встречу на нейтральной территории. Орбан подчеркнул, что такой саммит важен, так как конфликт разворачивается в Европе.