Виктор Орбан отказался присоединяться к заявлению лидеров ЕС по Украине

Венгерский лидер отметил, что руководство ЕС уклоняется от активного участия в урегулировании конфликта, хотя должно проявлять инициативу. Он предложил канцлеру Германии и президенту Франции отправиться в Москву для переговоров от имени Европы или провести встречу на нейтральной территории. Орбан подчеркнул, что такой саммит важен, так как конфликт разворачивается в Европе.