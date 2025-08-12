ХК «Лада» встретится с хозяевами Кубка Минска вечером 12 августа

Тольяттинцы сыграют во вторник с местным «Динамо». Последний матч между этими командами остался за клубом из Беларуси.
В первый игровой день Кубка Минска «Лада» разгромила владивостокский «Адмирал» с разницей в четыре шайбы — 5:1 (6+). Отличились Илья Рейнгардт, Данила Дяденькин (оформил дубль), Иван Савчик и Олег Сенькин.
С учетом данных официального сайта КХЛ, тольяттинцы и минчане виделись 15 раз. Десять матчей забрали «динамовцы», пять — волжане. Последний состоялся 5 марта. Команда из Беларуси взяла вверх с преимуществом в +2 дома (6+).
Хозяева открыли счет на 9-й минуте благодаря точному броску Джордана Гросса. «Лада» сравняла на 17-й. Забил Энтони Камара. На 18-й Даниил Липский вернул лидерство минскому клубу. Во втором периоде коллективы обменялись голами: забросили Вадим Мороз и Данил Юртайкин. Итоговый счет установил Брэйди Лайл — 4:2.
«Конечно, предсезонные встречи некорректно сравнивать с сезоном. Будем использовать их в качестве подготовки к основному старту, поэтому в матче с “Динамо” будем стараться делать то, о чем нас просит тренер», — заявил форвард Дмитрий Кугрышев.
Смогут ли волжане взять реванш и оторваться от соперников по Кубку? Матч начнется 12 августа в 20:00 (6+).
Ранее стали известны соперники нового ХК «Самара» в межсезонье.
