Волочкова ответила на вопрос о возможности уехать из России

«Я никогда бы не уехала из России. Это страна, в которой я выросла, получила воспитание, образование. Я прославляла Россию на всех мировых сценах, во всех странах мира. У меня есть определенный патриотизм и главный человеческий долг — жить в России. Меня знают здесь абсолютно все, даже дети пяти лет — и мне есть что им дать. Они меня обожают и любят за искренность, за любовь к ним», — подчеркнула артистка.