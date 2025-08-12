В столовых нескольких школ Свердловской области нашли нарушения

В частности, во время проверок специалисты выяснили, что пищеблоки екатеринбургских школ № 60 и № 71 хранят продукты с истекшими сроками годности, а также были найдены тараканы. В Талицком районе в пищеблоке школы № 62 в поселке Троицкий обнаружили просроченное мясо, а в продуктах в пищеблоке школы в селе Вновь-Юрмытское найдены бактерии группы кишечной палочки.