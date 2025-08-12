Ричмонд
В столовых нескольких школ Свердловской области нашли нарушения

Прокуратура Свердловской области выявила нарушения в организации питания в школах региона, сообщили в ведомстве. Нарушения были найдены в школах № 40, 62 (организатор питания ООО «Азбука питания»), школах № 15, 60, 71, 97 (ООО «Столовая № 41»), школах № 13, 94 (ООО «Каскад») в Екатеринбурге, а также в других населенных пунктах.

Источник: Коммерсантъ

В частности, во время проверок специалисты выяснили, что пищеблоки екатеринбургских школ № 60 и № 71 хранят продукты с истекшими сроками годности, а также были найдены тараканы. В Талицком районе в пищеблоке школы № 62 в поселке Троицкий обнаружили просроченное мясо, а в продуктах в пищеблоке школы в селе Вновь-Юрмытское найдены бактерии группы кишечной палочки.

В связи с этими нарушениями прокуратура внесла представления руководителям компаний, которые обслуживают столовые школ, а также в адрес министра образования и молодежной политики Свердловской области. Всего выявлены нарушения в 75 школах и 25 организациях, обеспечивающих питание детей. Внесено 129 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 17 лиц, вынесено 58 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Напомним, 29 апреля суд на 85 суток приостановил работу компании «ГлобусРесурс», которая занималась поставками питания для учеников и работников школы № 178 в Екатеринбурге, из-за нарушений, выявленных после вспышки норовирусной инфекции.