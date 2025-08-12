Российские врачи забили тревогу из-за менингококковой инфекции

Врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Екатерина Степанова призвала россиян к вакцинации из-за увеличения случаев распространения менингококковой инфекции.
По словам врача, для предотвращения распространения менингококка нужно сделать прививки детям, пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями. Помимо этого, Степанова также призвала усилить контроль за санитарными условиями в детских садах и школах, а также своевременно изолировать больных.
— На данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности, вакцинации, — заявила Екатерина Степанова в беседе с РБК.
