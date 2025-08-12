Российские врачи забили тревогу из-за менингококковой инфекции

Всемирная организация здравоохранения в октябре 2024 года сообщила, что туберкулез вновь стал лидером по количеству смертей от инфекционных заболеваний, затмив COVID-19. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько опасна эта болезнь в наши дни, можно ли распознать туберкулез на ранних стадиях и существует ли действенное лечение от него.