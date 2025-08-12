Ричмонд
Российские врачи забили тревогу из-за менингококковой инфекции

Врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Екатерина Степанова призвала россиян к вакцинации из-за увеличения случаев распространения менингококковой инфекции.

По словам врача, для предотвращения распространения менингококка нужно сделать прививки детям, пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями. Помимо этого, Степанова также призвала усилить контроль за санитарными условиями в детских садах и школах, а также своевременно изолировать больных.

— На данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности, вакцинации, — заявила Екатерина Степанова в беседе с РБК.

Педиатр Наталья Плинатус перечислила вакцины, которые необходимо сделать ребенку перед школой. Эксперт отметила, что с началом учебного года у детей возрастает риск заражения инфекционными заболеваниями из-за тесного контакта в коллективе.

Всемирная организация здравоохранения в октябре 2024 года сообщила, что туберкулез вновь стал лидером по количеству смертей от инфекционных заболеваний, затмив COVID-19. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько опасна эта болезнь в наши дни, можно ли распознать туберкулез на ранних стадиях и существует ли действенное лечение от него.