Экс-начальника научного центра МО РФ обвиняют во взятках на 30 млн рублей

По версии следствия, в 2014 году Рутько создал специальную группу для обновления электронных топографических карт и поставки их в Индию. В неё вошли старший научный сотрудник Игорь Бобров и бывший главный научный сотрудник Евгений Долгов. Следствие считает, что они организовали схему получения незаконных выплат: Бобров подбирал сотрудников, готовых за взятку получать надбавки и премии, Долгов оформлял документы, а Рутько обеспечивал общее покровительство и влиял на размер выплат.