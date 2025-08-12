Экс-начальника научного центра МО РФ обвиняют во взятках на 30 млн рублей

«Игорь Рутько обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), двух преступлений, предусмотренных пп. “а”, “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц), а также преступления, предусмотренного пп. “г”, “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений)», — передаёт выдержки из документа ТАСС.
По версии следствия, в 2014 году Рутько создал специальную группу для обновления электронных топографических карт и поставки их в Индию. В неё вошли старший научный сотрудник Игорь Бобров и бывший главный научный сотрудник Евгений Долгов. Следствие считает, что они организовали схему получения незаконных выплат: Бобров подбирал сотрудников, готовых за взятку получать надбавки и премии, Долгов оформлял документы, а Рутько обеспечивал общее покровительство и влиял на размер выплат.
В материалах дела фигурируют семь эпизодов получения взяток в особо крупном размере, два эпизода в крупном размере группой лиц, а также превышение полномочий из корыстных побуждений. Рутько заключил досудебное соглашение, дело рассматривается в особом порядке. Сейчас он находится под домашним арестом.
Ранее Life.ru сообщал, что Хамовнический суд Москвы объявит решение по делу трёх петербургских генералов МВД — Ивана Абакумова, Сергея Умнова и Алексея Семёнова. Их обвиняют в получении взяток на общую сумму 64 миллионов рублей. Согласно позиции обвинения, Умнову грозит до 12 лет заключения, а его подсудимым коллегам — 11,5 и 11 лет.