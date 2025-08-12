Ричмонд
Сумма хищений по делу бизнесмена Евгения Новицкого превысила 9 млрд рублей

Требования кредиторов к Новицкому превысили 12 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Общая сумма похищенных средств по уголовному делу бизнесмена Евгения Новицкого превышает 9 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Общий размер установленных на данный момент хищений по уголовному делу Новицкого превышает 9 млрд рублей, действия обвиняемых привели к банкротству данных пенсионных фондов», — заявил в собеседник агентства.

Отмечается, что требования кредиторов к Новицкому превысили 12 млрд рублей.

Напомним, что Евгения Новицкого задержали в собственном доме в июне прошлого года. Силовики провели осмотр его жилища. Позже его отправили под домашний арест на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он с подельниками собирался присвоить деньги АО «НПФ Урал ФД» и пенсионные накопления участников акционерного общества.