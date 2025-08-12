«Залез на высоковольтный столб, при спуске коснулся провода и упал вниз». В Пуховичском районе несовершеннолетний пытался впечатлить друзей и получил удар током

В пресс-службе добавили, что в момент спуска несовершеннолетний потерял равновесие, коснулся металлического провода под напряжением и упал вниз, получив удар током. Друзья подростка оперативно вызвали МЧС. Несовершеннолетний находится в больнице с ожогами 40% тела. Его жизни ничего не угрожает.