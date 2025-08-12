Ричмонд
«Залез на высоковольтный столб, при спуске коснулся провода и упал вниз». В Пуховичском районе несовершеннолетний пытался впечатлить друзей и получил удар током

Под Пуховичами 17-летний подросток получил удар током, пытаясь впечатлить друзей.

Источник: Комсомольская правда

Под Пуховичами 17-летний подросток получил удар током, пытаясь впечатлить друзей. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно информации следствия, 8 августа, в пятницу, примерно в 23.45 17-летний подросток вместе с тремя несовершеннолетними друзьями находился неподалеку от железной дороги между станцией «Руденск» и остановкой «Равнополье».

«Желая произвести впечатление на сверстников, подросток залез на высоковольтный столб линии электропередач», — привели подробности в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в момент спуска несовершеннолетний потерял равновесие, коснулся металлического провода под напряжением и упал вниз, получив удар током. Друзья подростка оперативно вызвали МЧС. Несовершеннолетний находится в больнице с ожогами 40% тела. Его жизни ничего не угрожает.

