«Залез на высоковольтный столб, при спуске коснулся провода и упал вниз». В Пуховичском районе несовершеннолетний пытался впечатлить друзей и получил удар током

Под Пуховичами 17-летний подросток получил удар током, пытаясь впечатлить друзей. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно информации следствия, 8 августа, в пятницу, примерно в 23.45 17-летний подросток вместе с тремя несовершеннолетними друзьями находился неподалеку от железной дороги между станцией «Руденск» и остановкой «Равнополье».
«Желая произвести впечатление на сверстников, подросток залез на высоковольтный столб линии электропередач», — привели подробности в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что в момент спуска несовершеннолетний потерял равновесие, коснулся металлического провода под напряжением и упал вниз, получив удар током. Друзья подростка оперативно вызвали МЧС. Несовершеннолетний находится в больнице с ожогами 40% тела. Его жизни ничего не угрожает.
Ранее мы писали, что выход со станции метро «Восток» в Минске закрыли.
Кроме того, БЖД сказала про задержку поезда Санкт-Петербург — Гомель из-за неисправности.
Тем временем МВД озвучило подробности ДТП с тремя погибшими в Гродненской области: «Водитель Mercedes выехал на встречную полосу в сложных погодных условиях».