Более 100 новых парковок для самокатов создано в Москве с начала сезона проката

Больше 100 новых парковок для электросамокатов появилось в Москве с начала сезона проката 2025 года, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службах сервисов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go».

Источник: Freepik

«Всего в Москве более 4,5 тыс. парковок для электросамокатов сервиса. Мы стараемся размещать парковки так, чтобы до любой из них можно было удобно и быстро добраться и заряженные самокаты всегда были “под рукой” как регулярный городской транспорт. В этом сезоне мы обновили более 150 парковок и установили еще более 30 новых. До конца сезона планируем разместить еще около 80 новых парковок с разметкой на асфальте», — сказали в пресс-службе Whoosh.

Там отметили, что в том числе сервис создает новые парковки в Москве по запросу местных жителей, которые просят обустроить парковку около дома или места работы.

«За все время работы в Москве мы обустроили 3 тыс. 966 парковочных мест для средств индивидуальной мобильности. С начала сезона мы обустроили порядка 40 парковочных мест в Москве», — уточнили в пресс-службе сервиса «МТС Юрент».

В пресс-службе кикшеринга «Яндекс Go» рассказали, что сервис создал более 300 парковок для самокатов в регионах России с начала сезона 2025 года.

«В Москве в этом году сервис организовал 30 новых парковок, еще 45 запланированы до конца сезона. Чаще всего сервис создает их из алюминиевых дуг или наносит наземную разметку из термопластика», — добавили в пресс-службе.