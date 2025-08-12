Более 100 новых парковок для самокатов создано в Москве с начала сезона проката

«Всего в Москве более 4,5 тыс. парковок для электросамокатов сервиса. Мы стараемся размещать парковки так, чтобы до любой из них можно было удобно и быстро добраться и заряженные самокаты всегда были “под рукой” как регулярный городской транспорт. В этом сезоне мы обновили более 150 парковок и установили еще более 30 новых. До конца сезона планируем разместить еще около 80 новых парковок с разметкой на асфальте», — сказали в пресс-службе Whoosh.