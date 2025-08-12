Ричмонд
Где в Екатеринбурге будет лучше виден салют в честь Дня города-2025

Праздничный салют в честь 302-летия Екатеринбурга начнется в 22:30.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году 16 августа Екатеринбург отметит свой 302-й день рождения грандиозным праздником. Центральным событием станут красочные концерты и традиционный праздничный салют, который планируется запустить в 22:30, сообщают в мэрии города.

— Местом запуска фейерверков станет набережная Городского пруда по адресу: Царская, 10, — уточнили в администрации Екатеринбурга.

Чтобы зрители могли полноценно насладиться мероприятием, рекомендуется заранее выбрать удобную точку обзора.

Лучше всего салют будет видно с воды — горожане смогут арендовать сапборд или лодку для прогулки по Исети. Хороший вид также откроется с Макаровского моста. На этой локации можно будет рассмотреть панораму акватории городского пруда.

Фейерверк хорошо будет виден с высоты — жителям и гостя города предлагают подняться на смотровую площадку «Высоцкого». Также салют можно буде рассмотреть со стилобата Ельцин-центра, расположенного непосредственно возле набережной.

Кроме того, виды на фейерверк откроются с Метеогорки, расположенной на улице Бажова. Также можно расположиться на Плотинке. Однако там, как правило, желающих рассмотреть салют больше всего.