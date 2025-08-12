Ричмонд
Под одну гребенку: для омских киосков установили «дресс-код»

Чтобы соблюсти требования к внешнему виду НТО, предпринимателям придется раскошелиться.

Источник: Комсомольская правда

Администрация города Омска планирует установить новый «дресс-код» для нестационарных торговых объектов (НТО) и нестационарных объектов для оказания бытовых услуг, прописав единые требования к их архитектурному облику. Соответствующий проект постановления, подписанный и.о. мэра Евгением Фоминым, опубликован на официальном портале мэрии.

Согласно этому документу, требования к внешнему виду НТО значительно ужесточатся, и чтобы их соблюсти, предпринимателям придется немало раскошелиться. Так, по планам мэрии, на фасадах таких объектов должна обязательно присутствовать декоративная подсветка, а вход должен быть оборудован приставной площадкой для маломобильных граждан.

Также в проекте прописаны жесткие требования к ширине дверных проемов, материалу стен и кровли. Так, под запретом кирпич и строительные блоки, сайдинг и профлист на фасадах, круши из металлочерепицы и шифера. На окнах должны отсутствовать металлические решетки, а в один блок запрещено объединять более пяти НТО.

Исключения сделаны для объектов в подземных переходах и шиномонтажек.

Документ пока не вступил в законную силу.