Ученые обнаружили связь между одним вида секса и агрессивным видом рака

У женщины также диагностировали генетическое заболевание, снижающее эффективность иммунных клеток. Врачи провели трансплантацию стволовых клеток, что позволило добиться ремиссии спустя три года после лечения. Другие осложнения, вызванные ВПЧ, такие как наросты на языке и коже, также исчезли, передает издание.