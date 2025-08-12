Ученые обнаружили связь между одним вида секса и агрессивным видом рака

Американские врачи выявили связь между оральным сексом и агрессивным видом рака. Об этом сообщает The Sun.
Это открытие стало результатом обследования 34-летней женщины, у которой на лице, руках и ногах обнаружили 43 очага рака кожи. После удаления опухолей и иммунотерапии болезнь вернулась.
Первоначально специалисты предполагали, что причиной рака стали повреждения кожи от солнца и ослабленный иммунитет пациентки. Однако позже выяснилось, что источник проблемы — вирус папилломы человека (ВПЧ), который начал активно вырабатывать вирусные белки. Известно, что этот вирус часто передается при различных видах сексуальной активности, включая оральный секс.
У женщины также диагностировали генетическое заболевание, снижающее эффективность иммунных клеток. Врачи провели трансплантацию стволовых клеток, что позволило добиться ремиссии спустя три года после лечения. Другие осложнения, вызванные ВПЧ, такие как наросты на языке и коже, также исчезли, передает издание.
Многие люди, пережившие пандемию COVID-19, уверены, что ничего страшнее этого заболевания нет. Однако врачи назвали четыре самые опасные болезни XXI века. На первом месте стоит ВИЧ.