Россиянин похвастался необычным уловом — ему досталась стая акул

Необычный улов достался рыбаку на Сахалинском побережье. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Сообщается, что мужчина в Корсаковском районе Сахалина выловил четырех акул. Нетипичное появление морских хищниц у острова связывают с аномально теплой погодой этого года.
Хищные рыбы клюнули на приманку вблизи села Охотское, всего в 700 метрах от береговой линии. Поймавший их рыбак пребывает в замешательстве, размышляя над тем, как можно приготовить неожиданный улов.
Добавим, что ранее в Невельском районе уже фиксировали появление белых акул и акулы-молот.
