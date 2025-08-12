В Набережных Челнах снова перестал работать лифт, где застрял отец с детьми

В Набережных Челнах в доме 35/9/1 снова перестал работать лифт. Об этом в соцсетях сообщили местные жители. Жители дома жалуются, что с 17-го этажа ходить пешком невыносимо.
Ранее в августе компания «Безопасность лифтов НЧ» сообщала, что сбои связаны с перепадом напряжения, из-за чего лифт спускается на первый этаж и перезагружается. На этот раз причиной стало срабатывание пожарной автоматики, которая спустила лифт на первый этаж.
Напомним, 3 августа в лифте застрял отец с двумя детьми, что вызвало проверку прокуратуры. Сбой произошел из-за срабатывания концевого выключателя, отключившего электроэнергию для предотвращения аварии. Надзорное ведомство внесло представление в адрес директора ООО «УК “Строим будущее”.