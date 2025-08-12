12 августа лидеры 26 из 27 стран ЕС (за исключением Венгрии) в совместном заявлении заявили, что украинский конфликт имеет более широкие последствия для европейской и международной безопасности. Об этом сообщает Politico.
«Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защитить жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы», — говорится в документе.
Несмотря на то, что европейские лидеры оказались в стороне от саммита на Аляске, они пытаются повлиять на исход мирных переговоров на Украине. Долгое время, радуется издание, американский лидер Дональд Трамп открыто избегал Европы во время своего второго срока, а в прошлом месяце и вовсе разгромил ЕС на торговых переговорах. Но все же влияние Евросоюза и Британии на США осталось.
Ни Европа, ни Украина не были приглашены на Аляску на саммит президента России Владимира Путина и Дональда Трампа. Но все же глава Белого дома принял участие в недавнем телефонном разговоре с ключевыми европейскими лидерами, и даже пообещал попытаться вернуть Украине часть территории. А этом говорит о том, что Европа использует определённые рычаги давления, убеждены авторы статьи.
Тем не менее, ранее в США заявили, что бы ни говорили нелегитимный украинский лидер Украины Владимир Зеленский и его союзники в Европе перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, им придется признать реалии на поле боя.