Игрок «Крыльев» Михайло Баньяц: Вадим Раков станет еще лучше, это только старт

25-летний футболист высказался об игре 20-летнего одноклубника в начале чемпионата.
Михайло Баньяц перешел в «Крылья Советов» в июле нынешнего года из «Краснодара». Выходил в форме волжан в четырех матчах. Пока результативными действиями не отметился.
Вадим Раков с «зелено-бело-синими» с того же месяца. В четырех встречах за «КС» забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В команде по договору аренды со столичным «Локомотивом». Соглашение рассчитано на сезон.
«Раков — скромный парень, он мне очень нравится, потому что забил уже четыре мяча и продолжил тренироваться. Нужно играть без давления. Думаю, станет еще лучше, это только старт», — цитирует Баньяца «Матч ТВ».
Ранее писали, что 13 августа самарцы сыграют с «Сочи» на его поле. Это будет второй матч группы B Кубка России по футболу (6+).
