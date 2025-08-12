Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игрок «Крыльев» Михайло Баньяц: Вадим Раков станет еще лучше, это только старт

25-летний футболист высказался об игре 20-летнего одноклубника в начале чемпионата.

Источник: МК.RU Самара

25-летний футболист высказался об игре 20-летнего одноклубника в начале чемпионата.

Михайло Баньяц перешел в «Крылья Советов» в июле нынешнего года из «Краснодара». Выходил в форме волжан в четырех матчах. Пока результативными действиями не отметился.

Вадим Раков с «зелено-бело-синими» с того же месяца. В четырех встречах за «КС» забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В команде по договору аренды со столичным «Локомотивом». Соглашение рассчитано на сезон.

«Раков — скромный парень, он мне очень нравится, потому что забил уже четыре мяча и продолжил тренироваться. Нужно играть без давления. Думаю, станет еще лучше, это только старт», — цитирует Баньяца «Матч ТВ».

Ранее писали, что 13 августа самарцы сыграют с «Сочи» на его поле. Это будет второй матч группы B Кубка России по футболу (6+).

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.