Под Волгоградом у директора УК арестовали машину из-за зарплатных долгов

В Калачёвском районе Волгоградской области прокуратура вынуждена была вмешаться в работу ООО «Береславское КХ».

Источник: РИА "Новости"

За несколько месяцев директор коммунальной организации задолжал сотрудникам порядка 700 тыс. рублей.

— Руководитель не выплачивал заработную плату семи работникам предприятия коммунального хозяйства, в связи с чем образовалась задолженность в сумме около 700 тыс. рублей. При этом поступающие на счет организации денежные средства фигурант уголовного дела тратил по своему усмотрению, — рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Сложившейся ситуацией заинтересовались следователи. По факту зарплатного долга правоохранителями было возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что своей вины в продолжительной задержке оплаты труда директор не увидел.

Отметим, точку в деле поставит мировой судья участка № 13 Калачевского судебного района Волгоградской области. В рамках расследования прокуратура инициировала арест автомобиля обвиняемого стоимостью около 700 тыс. рублей.