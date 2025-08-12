Под Волгоградом у директора УК арестовали машину из-за зарплатных долгов

— Руководитель не выплачивал заработную плату семи работникам предприятия коммунального хозяйства, в связи с чем образовалась задолженность в сумме около 700 тыс. рублей. При этом поступающие на счет организации денежные средства фигурант уголовного дела тратил по своему усмотрению, — рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.