Срочная новость Дежурные средства российских ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России. В военном ведомстве уточнили, что вражеская атак была отражена над Ульяновской и Белгородской областями.
ВСУ выпустили 4 беспилотника по России за час
Дежурные средства российских ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России. В военном ведомстве уточнили, что вражеская атак была отражена над Ульяновской и Белгородской областями.