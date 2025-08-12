Ричмонд
ВСУ выпустили 4 беспилотника по России за час

Дежурные средства российских ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России. В военном ведомстве уточнили, что вражеская атак была отражена над Ульяновской и Белгородской областями.

