Турагент обманывала россиян с помощью Меладзе

Кроме того, потерпевшие пояснили, что после неудачных попыток связаться с агентом выяснилось, что ни один из заявленных туров у официальных туроператоров забронирован не был, а сами концерты не планировались. Как утверждают обманутые туристы, в конце июля Анна была госпитализирована в психиатрическое учреждение с диагнозом «шизофрения», объяснить судьбу собранных с клиентов средств она не смогла. На данный момент официальные заявления в полицию подали уже 20 семей.