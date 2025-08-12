В МВД назвали признаки мошенничества при онлайн-покупках

Дополнительные взносы, перенос общения на сторонние площадки и перевод денег на карту физлица — признаки мошенничества при покупках в интернете. Об этом во вторник, 12 августа, рассказали в пресс-службе МВД России.
По словам силовиков, мошенники стараются не вести диалог с жертвой на платформах с историей переписки. Помимо этого, аферисты просят перевести деньги за товар на карту физического лица, в то время как официальные магазины используют расчетные счета юридических лиц или ИП.
Также явным признаком мошенничества является момент, когда продавец начинает резко менять реквизиты оплаты или менять сумму товара. Более того, аферисты часто отказывают в альтернативных способах доставки и отказываются делать возврат товара.
— Страховка как обязательный авансовый платеж. Пример: «Осталось внести страховку за товар» до передачи товара перевозчику… Законная страховка оплачивается при передаче груза, — цитирует представителей МВД РИА Новости.
Ранее стало известно, что в России участились случаи телефонного мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб.
По словам директора департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаила Гербера, основными целевыми группами для телефонных мошенников являются подростки, пенсионеры и обладатели криптовалют.