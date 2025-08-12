Ричмонд
71-летний артист РФ Юрий Лоза оскорбил 30-летнюю певицу Клаву Коку

Юрий Лоза анонсировал новый музыкальный проект и высказался о коллеге по сцене.

Юрий Лоза анонсировал новый музыкальный проект и высказался о коллеге по сцене. 71-летний исполнитель готовит альбом и серию клипов с элементами анимации и аниме, которые планирует показать на федеральных телеканалах, передает The Voisemag.

Артист заявил: «Это совсем другие песни, такого Лозу еще никто не слышал и не видел». В ходе обсуждения нового проекта певец резко отозвался о Клаве Коке: «Музыка и голос — это я, а не Кока и ей подобные курицы», — передает цитату певца Общественная Служба Новостей.

Лоза известен скандальными высказываниями в адрес коллег. В настоящее время музыкант переживает активный творческий период, обещая поклонникам неожиданное звучание и образ.