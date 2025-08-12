Российским водителям до конца 2025 года грозят новые штрафы и ужесточения ПДД

Одно из ключевых новшеств — ужесточение наказания за отказ пропустить транспорт со спецсигналом, даже если на нём нет спецокраски. Нарушителям грозит штраф до 7,5 тысячи рублей или лишение прав сроком до года. При приближении такой машины водитель обязан освободить полосу или съехать на обочину, а также не двигаться рядом с ней на одинаковой скорости.