Российским водителям до конца 2025 года грозят новые штрафы и ужесточения ПДД

Осенью автомобилистов ждёт целый пакет изменений в правилах дорожного движения и ответственности за их нарушение.
Одно из ключевых новшеств — ужесточение наказания за отказ пропустить транспорт со спецсигналом, даже если на нём нет спецокраски. Нарушителям грозит штраф до 7,5 тысячи рублей или лишение прав сроком до года. При приближении такой машины водитель обязан освободить полосу или съехать на обочину, а также не двигаться рядом с ней на одинаковой скорости.
В Москве меняются правила пользования каршерингом. Теперь арендовать автомобиль можно будет только после подтверждения личности на портале mos.ru. Мэр столицы пояснил, что эта мера поможет исключить из числа пользователей злостных нарушителей и ускорит установление личности при ДТП. Переходный тестовый период продлится до ноября.
С 1 сентября также начнёт действовать обновлённый список медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. В него включены тяжёлые психические заболевания, эпилепсия, умственная отсталость, нарушения цветового восприятия и бинокулярное отсутствие зрения.
До конца года автомобили Госавтоинспекции оснастят современными камерами, способными выявлять машины в розыске, водителей без прав и фиксировать различные нарушения ПДД прямо в потоке.
Помимо этого, вводятся штрафы до 30 тысяч рублей за использование питбайков на дорогах общего пользования. А за чрезмерно громкий выхлоп в случае принятия нового закона штраф увеличат в 10 раз — с 500 до 5 тысяч рублей. Для контроля будут установлены акустические комплексы «Эфир», замеряющие шум проезжающего транспорта.