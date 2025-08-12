«Семья бережет покой»: внук Эдуарда Хиля опроверг, что забросил могилу певца

Внук советского певца Эдуарда Хиля рассказал, что семья продолжает заботиться о могиле артиста и скоро на ней вновь появится памятник. Он пояснил, что мемориал временно снят, чтобы земля под ним укрепилась, и как только это произойдет, памятник установят обратно. По его словам, семья очень бережно относится к памяти деда и бабушки, покой которых сохраняют вместе.
— Память о дедушке с бабушкой очень дорога нашей семье…. Когда настанет момент, памятник будет возвращен на место. Бабушка с дедушкой вместе, и наша семья бережет их покой, — сказал Эдуард Хиль-младший.
При этом мужчина продолжает творческое наследие знаменитого деда, исполняя как советские, так и современные песни. Он внешне похож на Эдуарда Анатольевича и поет в его стиле, регулярно выступая в Санкт-Петербурге.
Сам Эдуард Хиль — известная звезда советской эстрады, похоронен на престижном кладбище рядом с часовней Ксении Петербургской. После смерти артиста и его жены на могиле некоторое время отсутствовал памятник, что вызывало беспокойство у поклонников, но семья обещает вскоре все исправить, передает Starhit.
4 сентября 2024 года исполнилось 90 лет со дня рождения Эдуарда Хиля — замечательного певца, покорившего слушателей многих стран и удивительным голосом, и чудесной улыбкой. Подробнее о его судьбе — в материале «Вечерней Москвы».