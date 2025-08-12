«Семья бережет покой»: внук Эдуарда Хиля опроверг, что забросил могилу певца

Внук советского певца Эдуарда Хиля рассказал, что семья продолжает заботиться о могиле артиста и скоро на ней вновь появится памятник. Он пояснил, что мемориал временно снят, чтобы земля под ним укрепилась, и как только это произойдет, памятник установят обратно. По его словам, семья очень бережно относится к памяти деда и бабушки, покой которых сохраняют вместе.