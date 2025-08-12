Роспотребнадзор напомнил о правилах выбора школьных товаров

Особое внимание рекомендуется уделить маркировке. Она должна быть на русском языке, читаемой и достоверной, содержать страну производства, данные изготовителя или импортера, название и назначение изделия, дату изготовления, единый знак обращения на рынке, а также при необходимости срок службы и гарантию. Запрещено указывать «экологически чистая» или «ортопедическая» без документального подтверждения.