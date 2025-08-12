Ричмонд
Роспотребнадзор напомнил о правилах выбора школьных товаров

Ведомство рекомендует выбирать вещи из натуральных материалов и тщательно проверять маркировку, чтобы избежать рисков для здоровья ребенка.

Алена Соколова
Дети пишут ручками в тетрадях возле стопки книг
Роспотребнадзор перед началом учебного года напомнил родителям о требованиях к качеству и безопасности детских товаров, установленных техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Особое внимание рекомендуется уделить маркировке. Она должна быть на русском языке, читаемой и достоверной, содержать страну производства, данные изготовителя или импортера, название и назначение изделия, дату изготовления, единый знак обращения на рынке, а также при необходимости срок службы и гарантию. Запрещено указывать «экологически чистая» или «ортопедическая» без документального подтверждения.

Для школьной одежды важны воздухопроницаемость, гигроскопичность, удобство кроя и сохранение свойств после стирок.

Обувь должна быть устойчива к истиранию и воздействию пота, без вредных выделений. Подкладка в закрытой обуви для детей не должна быть из синтетики.

Ранцы для младших школьников должны иметь жесткую спинку, широкие регулируемые ремни с амортизаторами и светоотражающие элементы.

Вес — до 700 граммов для начальных классов и до килограмма для старших. Тяжесть учебников и принадлежностей также ограничена: до полутора килограммов для 1−2 классов и до четырех килограммов для старших.

Школьно-письменные товары должны быть безопасны по химическому составу. Бумага для тетрадей и дневников только писчая или полиграфическая, без глянца, с толщиной линий 0,1−0,4 миллиметра в зависимости от линовки.