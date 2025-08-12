В Челябинск привезли зараженные груши из Узбекистана

В Челябинскую область привезли зараженные груши из Узбекистана. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
На склад временного хранения в Челябинск привезли груши из Узбекистана. Специалисты Россельхознадзора выявили карантинный объект, затаившийся в грушах, — калифорнийскую щитовку. Вредитель поразил 400 кг груш.
Для человека калифорнийская щитовка опасности не представляет. Но для деревьев она губительна — высасывает из них сок. Она несет угрозу для 270 видов растений, в том числе яблонь, груш, абрикосов.
Россельхознадзор разрешил реализацию груш, отметив, что их необходимо обработать перед употреблением в пищу.