Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинск привезли зараженные груши из Узбекистана

Вредителем оказалась калифорнийская щитовка, сосущая соки из растений.

Источник: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

В Челябинскую область привезли зараженные груши из Узбекистана. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

На склад временного хранения в Челябинск привезли груши из Узбекистана. Специалисты Россельхознадзора выявили карантинный объект, затаившийся в грушах, — калифорнийскую щитовку. Вредитель поразил 400 кг груш.

Для человека калифорнийская щитовка опасности не представляет. Но для деревьев она губительна — высасывает из них сок. Она несет угрозу для 270 видов растений, в том числе яблонь, груш, абрикосов.

Россельхознадзор разрешил реализацию груш, отметив, что их необходимо обработать перед употреблением в пищу.