В лесах Калининградской области начали собирать редкие черные лисички

В Черняховском районе начали собирать черные лисички. Этот гриб считается деликатесным и очень вкусным. Его аромат напоминает трюфель. Собирают его истинные ценители и профессионалы.
«Черная лисичка только-только начинает свой сезон! Ребята, она еще только просыпается!», — говорится в группе «Грибы и грибники Калининградской области» в «ВКонтакте».
Такую лисичку иногда называют «трубой смерти» (из-за формы). Растет в хвойных и лиственных лесах, любит влажные места.
Внимание! Собирайте только те грибы, которые вы хорошо знаете и в которых разбираетесь!