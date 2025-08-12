Ричмонд
В лесах Калининградской области начали собирать редкие черные лисички

Грибы попадаются в Черняховском районе.

Источник: Грибы и грибники Калининградской области

В Черняховском районе начали собирать черные лисички. Этот гриб считается деликатесным и очень вкусным. Его аромат напоминает трюфель. Собирают его истинные ценители и профессионалы.

«Черная лисичка только-только начинает свой сезон! Ребята, она еще только просыпается!», — говорится в группе «Грибы и грибники Калининградской области» в «ВКонтакте».

Такую лисичку иногда называют «трубой смерти» (из-за формы). Растет в хвойных и лиственных лесах, любит влажные места.

Внимание! Собирайте только те грибы, которые вы хорошо знаете и в которых разбираетесь!