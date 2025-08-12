Бьют-тренд на Кавказе: Девушки массово стали делать себе небольшую изюминку на лице

Тренд на острые скулы и комки Биша сменился на мягкие черты и бейбифейс. Если летом в клиниках делали 3−5 операций в месяц, то сейчас — около 40. Цена услуги выросла с 15 тысяч до 25 и более. Самый большой спрос — в Дагестане, куда приезжают не только местные, но и жители соседних республик.