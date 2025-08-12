Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бьют-тренд на Кавказе: Девушки массово стали делать себе небольшую изюминку на лице

На Кавказе девушки массово делают операцию «димплэктомия», чтобы получить ямочки на щеках и выглядеть моложе. За несколько месяцев спрос вырос с нескольких процедур до одного в день. Об этом сообщил Mash.

Источник: Life.ru

Ямочки на щеках — новый тренд на Кавказе. Видео © Telegram / Mash.

Тренд на острые скулы и комки Биша сменился на мягкие черты и бейбифейс. Если летом в клиниках делали 3−5 операций в месяц, то сейчас — около 40. Цена услуги выросла с 15 тысяч до 25 и более. Самый большой спрос — в Дагестане, куда приезжают не только местные, но и жители соседних республик.

Но это не все новые бьюти-тренды на Северном Кавказе. Ранее стало известно об операциях среди мужчин — всё больше представителей региона решаются на увеличение губ. Вдохновлённые образом популярного блогера Асхаба Тамаева, парни посещают косметологов, но требуют строжайшей конфиденциальности. Чтобы сохранить процедуру в секрете, некоторые готовы платить до 20 тысяч рублей — значительно больше обычной стоимости.