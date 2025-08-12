FT: многие на Западе опасаются победы Путина на Аляске

По информации издания, многие на Западе считают, что Трамп, после опыта встреч с российским лидером до 2021 года, будет действовать свободнее, чем в свой первый президентский срок. Сэмюэл Чарап из корпорации RAND отметил, что Трамп верит в свою харизму и способность убеждать, но быстрых решений, вроде завершения конфликта, ждать не стоит. Франсуа Олланд, экс-президент Франции, посоветовал Трампу быть готовым к детальному обсуждению ситуации.