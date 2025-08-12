FT: многие на Западе опасаются победы Путина на Аляске

Дональд Трамп и Владимир Путин готовятся к новой встрече, которая обещает быть необычной. Многие на Западе считают, что президент России, как опытный политик, может переиграть американского лидера. Об этом пишет Financial Times.
По информации издания, многие на Западе считают, что Трамп, после опыта встреч с российским лидером до 2021 года, будет действовать свободнее, чем в свой первый президентский срок. Сэмюэл Чарап из корпорации RAND отметил, что Трамп верит в свою харизму и способность убеждать, но быстрых решений, вроде завершения конфликта, ждать не стоит. Франсуа Олланд, экс-президент Франции, посоветовал Трампу быть готовым к детальному обсуждению ситуации.
«Многие опасаются, что, если судить по этим предыдущим встречам, именно Путин, превратившийся в сильного лидера, одержит верх, а не наоборот», — говорится в материале статьи.
Немецкий дипломат, работавший с Путиным, назвал его искусным переговорщиком. Он подчеркнул, что для успеха нужно знать ситуацию не хуже российского лидера. Однако, по словам дипломата, Трамп не любит факты и легко поддается эмоциям, что может стать плюсом для РФ.
Напомним, что президенты России и Соединенных Штатов проведут встречу 15 августа на Аляске. Трамп называет свой первый за долгое время контакт с Путиным долгожданным, а главной темой будет обсуждение мира на Украине.