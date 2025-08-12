«Смертельная спираль»: вес мегарыб в реке Меконг сократился вдвое

Один из участников исследовательской группы, биолог Нгор Пенг Бан, в 2000 году помогал поймать гигантского сома весом 270 кг, после чего пометил его и выпустил на волю. «Это было потрясающе, незабываемо», — сказал он и чуть не перевернул свою лодку. Этот вид, известный по-кхмерски как трей рич, или королевская рыба, теперь превратился в тень своего прежнего вида.