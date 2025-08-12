«Смертельная спираль»: вес мегарыб в реке Меконг сократился вдвое

Крупные рыбы в реке Меконг уменьшились вдвое, показывает новое исследование. Рыбы, когда-то достигавшей размеров медведя гризли, в последние годы стали намного меньше (и по размерам и по численности) из-за чрезмерного вылова, плотин и климатического кризиса.
Как показало исследование, в последние годы численность крупных рыб в реке Меконг тревожно сократилась из-за чрезмерного вылова. А длина крупнейших пресноводных гигантов, находящихся под угрозой исчезновения, некоторые из которых достигают размеров медведей гризли, за семь лет сократилась на 40%, пишет The Guardian.
Некоторые виды рыб, такие как гигантский сом Меконга, изучались в течение более длительного периода и показали снижение веса на 55% за последние 25 лет, в среднем со 180 кг до 80 кг.
Один из участников исследовательской группы, биолог Нгор Пенг Бан, в 2000 году помогал поймать гигантского сома весом 270 кг, после чего пометил его и выпустил на волю. «Это было потрясающе, незабываемо», — сказал он и чуть не перевернул свою лодку. Этот вид, известный по-кхмерски как трей рич, или королевская рыба, теперь превратился в тень своего прежнего вида.
Гигантский барб, крупнейший в мире карп и национальная рыба Камбоджи, продемонстрировал схожую траекторию развития. Оба вида находятся под угрозой исчезновения, отмечает The Guardian.
Размер — это вопрос выживания, потому что крупные рыбы, которые с большей вероятностью будут пойманы, производят в геометрической прогрессии больше икринок, утверждают ученые. Например, сомик весом 300 кг может произвести на свет в 10−20 раз больше потомства, чем рыба весом 50 кг. Многие из самых крупных видов также отличаются долгожительством и медленным созреванием, а это означает, что увеличение смертности может привести к сокращению популяции.
Гиганты Меконга играют решающую роль в экосистеме реки, а также в обеспечении средств к существованию миллионов людей, которые зависят от рыболовства. Ученые действительно обнаружили признаки надежды, когда в 2022 году рыбак поймал и выпустил на волю рекордного 300-килограммового ската. Это была самая крупная пресноводная рыба, которую когда-либо видели, и она показала, что некоторые гиганты все еще существуют.
Рыболовство и охота часто нацелены на самых крупных животных и привели к сокращению численности многих видов, включая треску в Балтийском море, лосося на Аляске и акул, а также к уменьшению размеров бивней у африканских слонов.
Доктор Зеб Хоган, доцент-исследователь Университета Невады, США, и член исследовательской группы, констатирует, что быстрое сокращение численности мегарыб Меконга было неожиданным и шокирующим.
«Мы наблюдали подобную картину на промысле атлантической трески, где десятилетия селективного вылова рыбы по размеру привели к исчезновению самой крупной и плодовитой рыбы, что привело к резкому краху. По мере снижения размера тела и репродуктивной способности рыбы Меконга рискуют попасть в “смертельную спираль”, в которой популяции сохраняются, но больше не жизнеспособны», — отмечает Хоган.
Софорн Уи из Королевского сельскохозяйственного университета в Пномпене, который также является членом команды, сказал: «Осознание того, что эти гиганты уменьшаются как в размерах, так и в численности, подобно потере маленького кусочка самой Камбоджи. Их существование имеет глубокое культурное и экологическое значение».
В исследовании, опубликованном в журнале Biological Conservation, были проанализированы данные мониторинга за семь лет, собранные на 23 участках в бассейне нижнего Меконга и охватывающие 257 видов рыб. Полные данные были доступны за 2007−2014 годы. Хоган сказал, что тенденция к сокращению, скорее всего, продолжится.
Помимо чрезмерного вылова рыбы, мегарыбы Меконга сталкиваются с плотинами, которые препятствуют их миграции к местам нереста; климатическим кризисом, который нарушает сезонные колебания температуры и количества осадков; и уничтожением сезонно затопляемых лесов для ведения сельского хозяйства, которые являются важной средой обитания.
Доктор Хоган отмечает: «Этот 300-килограммовый скат показал нам, что еще не слишком поздно. Новые рекорды все еще устанавливаются. Но они мало что будут значить, если мы не примем меры сейчас для защиты этих видов и речной системы, которую они называют своим домом. Будущее гигантов Меконга висит на волоске».
Ската помечали и отслеживали в течение двух лет, которые он провел в охраняемой зоне вдоль 5-километрового участка реки.
В некоторых странах, по территории которых протекает Меконг, вылов мегарыб уже запрещен законом, но, по словам ученых, соблюдение этого закона остается серьезной проблемой. «Местные рыбаки сыграли важную роль в сборе наших данных», — сказал Софорн. «Они находятся на передовой и должны быть частью решения».