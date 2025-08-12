Маск пригрозил Apple судебным иском: что случилось

По его словам, Apple создала условия, при которых только OpenAI может занимать первую позицию в рейтинге приложений AppStore.
«Apple поступает таким образом, что ни одна ИИ-компания, кроме OpenAI, не может занять первое место в AppStore, и это однозначное нарушение антимонопольного законодательства. xAI немедленно обратится в суд», — указал предприниматель.
Тем временем совет директоров Tesla принял решение выделить Маску 96 миллионов акций на сумму около 30 миллиардов долларов. Это стало частью нового соглашения о компенсации. Решение приняли после того, как Маск заявил, что может покинуть компанию, если ему не предоставят больше акций.
Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше