Маск пригрозил Apple судебным иском: что случилось

Тем временем совет директоров Tesla принял решение выделить Маску 96 миллионов акций на сумму около 30 миллиардов долларов. Это стало частью нового соглашения о компенсации. Решение приняли после того, как Маск заявил, что может покинуть компанию, если ему не предоставят больше акций.