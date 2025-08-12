Ричмонд
Маск пригрозил Apple судебным иском: что случилось

Маск хочет подать в суд на Apple из-за рейтинга своих приложений в App Store.

Источник: Комсомольская правда

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск публично обвинил корпорацию Apple в нарушении антимонопольного законодательства. В своем посте в социальной сети X предприниматель заявил, что компания из Купертино искусственно ограничивает конкуренцию на рынке ИИ-приложений.

По его словам, Apple создала условия, при которых только OpenAI может занимать первую позицию в рейтинге приложений AppStore.

«Apple поступает таким образом, что ни одна ИИ-компания, кроме OpenAI, не может занять первое место в AppStore, и это однозначное нарушение антимонопольного законодательства. xAI немедленно обратится в суд», — указал предприниматель.

Тем временем совет директоров Tesla принял решение выделить Маску 96 миллионов акций на сумму около 30 миллиардов долларов. Это стало частью нового соглашения о компенсации. Решение приняли после того, как Маск заявил, что может покинуть компанию, если ему не предоставят больше акций.

