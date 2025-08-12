В Роспотребнадзоре ответили, опасен ли кофе для здоровья

Кофеин содержится во множестве продуктов — от кофе и чая до шоколада и энергетиков. Его количество зависит от порции и способа приготовления. Например, в чашке арабики — 45−60 миллиграммов, в некоторых энергетиках — до 160 миллиграммов. И даже «кофе без кофеина» содержит небольшую дозу. В Роспотребнадзоре развеяли популярные мифы о кофеине.