В Роспотребнадзоре ответили, опасен ли кофе для здоровья

Кофеин не обезвоживает, но напитки с ним — особенно сладкие — могут быть вредны детям. Он не помогает протрезветь, но способен снижать риск ряда заболеваний, включая болезнь Паркинсона и диабет второго типа.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Много кружек с разными видами кофе
Источник: Unsplash

Кофеин содержится во множестве продуктов — от кофе и чая до шоколада и энергетиков. Его количество зависит от порции и способа приготовления. Например, в чашке арабики — 45−60 миллиграммов, в некоторых энергетиках — до 160 миллиграммов. И даже «кофе без кофеина» содержит небольшую дозу. В Роспотребнадзоре развеяли популярные мифы о кофеине.

Например, он действительно может вызывать легкую зависимость и неприятные симптомы при резком отказе: головную боль, усталость, раздражительность. Но не формирует тяжелую физическую или социальную зависимость, как алкоголь или никотин.

Для большинства людей кофе днем не нарушает сон, однако его вечерний прием может мешать засыпанию. Организм выводит половину дозы за пять-семь часов.

Умеренное потребление — до 300 миллиграммов в день — не повышает риск остеопороза, болезней сердца или рака. При высоких дозах возможна потеря кальция, но она легко компенсируется продуктами с молоком.

Небольшие дозы кофеина не мешают зачатию. Но беременным и планирующим детей рекомендуют ограничиться 200 миллиграммами в день.

В ведомстве напомнили, что напиток может быть как полезным, так и опасным. Все зависит от количества выпитого.