В Роспотребнадзоре ответили, опасен ли кофе для здоровья

Кофеин содержится во множестве продуктов — от кофе и чая до шоколада и энергетиков. Его количество зависит от порции и способа приготовления. Например, в чашке арабики — 45−60 миллиграммов, в некоторых энергетиках — до 160 миллиграммов. И даже «кофе без кофеина» содержит небольшую дозу. В Роспотребнадзоре развеяли популярные мифы о кофеине.
Например, он действительно может вызывать легкую зависимость и неприятные симптомы при резком отказе: головную боль, усталость, раздражительность. Но не формирует тяжелую физическую или социальную зависимость, как алкоголь или никотин.
Для большинства людей кофе днем не нарушает сон, однако его вечерний прием может мешать засыпанию. Организм выводит половину дозы за пять-семь часов.
Небольшие дозы кофеина не мешают зачатию. Но беременным и планирующим детей рекомендуют ограничиться 200 миллиграммами в день.
В ведомстве напомнили, что напиток может быть как полезным, так и опасным. Все зависит от количества выпитого.