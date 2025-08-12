Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КНР начались продажи клонов iPhone 17 Pro на базе Android раньше оригинала

В Китае начались продажи копий iPhone 17 Pro до официального релиза оригинального устройства.

В Китае начались продажи копий iPhone 17 Pro до официального релиза оригинального устройства. Как сообщил блогер Сонни Диксон, в продаже появились поддельные смартфоны, внешне повторяющие дизайн новинки Apple.

Клон работает на Android с интерфейсом, имитирующим iOS 18. При этом оригинальный iPhone 17 Pro, презентация которого ожидается в следующем месяце, будет использовать iOS 26. Отличительной особенностью подделки стали обои из будущей версии операционной системы. Упаковка устройства выполнена в фирменном стиле Apple.

Точное место продажи копии не указано. Аналитики предполагают, что в ближайшее время такие устройства могут появиться на площадке AliExpress. Оригинальный iPhone 17 Pro компания Apple планирует представить в сентябре 2025 года.