В КНР начались продажи клонов iPhone 17 Pro на базе Android раньше оригинала

В Китае начались продажи копий iPhone 17 Pro до официального релиза оригинального устройства. Как сообщил блогер Сонни Диксон, в продаже появились поддельные смартфоны, внешне повторяющие дизайн новинки Apple.
Клон работает на Android с интерфейсом, имитирующим iOS 18. При этом оригинальный iPhone 17 Pro, презентация которого ожидается в следующем месяце, будет использовать iOS 26. Отличительной особенностью подделки стали обои из будущей версии операционной системы. Упаковка устройства выполнена в фирменном стиле Apple.
Точное место продажи копии не указано. Аналитики предполагают, что в ближайшее время такие устройства могут появиться на площадке AliExpress. Оригинальный iPhone 17 Pro компания Apple планирует представить в сентябре 2025 года.