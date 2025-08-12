В Уфе обезопасят территории около школ

В преддверии нового учебного года в Уфе принимаются дополнительные меры для защиты детей на дорогах. Так, к 1 сентября светящиеся «зебры» появятся вблизи лицея № 6 (ул. Новогорная), гимназии № 20 (ул. Достоевского, 102) и школы № 18 (ул. Мубарякова, 11).