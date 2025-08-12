Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе обезопасят территории около школ

Эти меры помогут снизить риски ДТП и создать безопасные маршруты для школьников.

Источник: Башинформ

В преддверии нового учебного года в Уфе принимаются дополнительные меры для защиты детей на дорогах. Так, к 1 сентября светящиеся «зебры» появятся вблизи лицея № 6 (ул. Новогорная), гимназии № 20 (ул. Достоевского, 102) и школы № 18 (ул. Мубарякова, 11).

Кроме того, у школы № 147 (Нагаево), лицея № 161 (ул. Исследовательская), школа № 128 (ул. Летчиков) и строящейся школы (ул. Миловская) будут установлены металлические ограждения. Всего планируется установить 247 погонных метров ограждений, сообщили в мэрии.