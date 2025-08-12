Ричмонд
Волжский ждет массовое отключение горячей воды

Горячую воду волжанам отключат с 19 по 22 августа 2025 года.

В Волжском Волгоградской области грядет массовое отключение горячей воды. Накануне отопительного сезона «Волжские тепловые сети» запланировали гидравлические испытания. На время опрессовки все жители домов с центральным горячим водоснабжением будут кипятить воду в кастрюльках и купаться в тазиках. Это произойдет с 19 по 22 августа 2025 года.

— Испытания помогают проверить сети на прочность, выявить повреждения и устранить их до начала холодов, — в мэрии Волжского объяснили, ради чего волжане будут терпеть неудобства.

Во время опрессовки возможны коммунальные аварии, порывы. В администрации города-спутника просят жителей быть осторожными, не подходить близко к местам парения и затопленным участкам, а звонить по телефону 55−05−41.