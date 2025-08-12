Волжский ждет массовое отключение горячей воды

В Волжском Волгоградской области грядет массовое отключение горячей воды. Накануне отопительного сезона «Волжские тепловые сети» запланировали гидравлические испытания. На время опрессовки все жители домов с центральным горячим водоснабжением будут кипятить воду в кастрюльках и купаться в тазиках. Это произойдет с 19 по 22 августа 2025 года.