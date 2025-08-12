Самолеты, летевшие в Калининград, экстренно возвращаются в Петербург

Однако из-за нестабильной погоды самолеты некоторое время кружили над акваторией Финского залива, а затем вернулись обратно. О сильной грозе на маршруте сообщили РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Там отметили, что был также третий вылетевший самолет, вернувшийся назад.