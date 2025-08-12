Ричмонд
Самолеты, летевшие в Калининград, экстренно возвращаются в Петербург

Два пассажирских самолета, следовавших из Санкт-Петербурга в Калининград, начали экстренно возвращаться в аэропорт Пулково из-за сильных гроз в районе Финского залива. Это следует из данных сервиса по мониторингу перелетов Flightradar.

Три самолета возвращаются в Санкт-Петербург из-за грозы.

Рейс авиакомпании «Победа» PBD529 вылетел из Пулково с задержкой, в 8:18 утра, и должен был прилететь ориентировочно 9:49. Рейс «Аэрофлота» AFL1014 вылетел в 8:11 и должен был прилететь в пункт назначения примерно в 9:40.

Однако из-за нестабильной погоды самолеты некоторое время кружили над акваторией Финского залива, а затем вернулись обратно. О сильной грозе на маршруте сообщили РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Там отметили, что был также третий вылетевший самолет, вернувшийся назад.