Гастроэнтеролог Панина: сода при изжоге даст быстрый эффект, но усложнит болезнь

С той или иной периодичностью изжогу испытывают 20% населения. Её последствия часто видны на гастроскопии. Это повреждения (эрозии, язвы) на слизистой. Так что безобидной повторяющуюся изжогу назвать нельзя. Она симптом одного из кислотозависимых заболеваний, отметил в беседе с aif.ru врач-гастроэнтеролог, профессор кафедры внутренних болезней, нефрологии, общей и клинической фармакологии с курсом фармации Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, доктор медицинских наук Сергей Тихонов.