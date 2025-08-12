Гастроэнтеролог Панина: сода при изжоге даст быстрый эффект, но усложнит болезнь

Использование соды при изжоге — один из известных народных рецептов, но он вовсе не так безопасен. Врач-гастроэнтеролог Наталья Панина предупредила, почему стоит отказаться от подобного средства при проблемах с пищеварением.
Несмотря на быстрое ощущение облегчения, употребление раствора соды при изжоге способно лишь ухудшить ситуацию.
Причина в том, что щелочная среда, создаваемая содой в желудке, временно уменьшает раздражение слизистых оболочек. Но процесс нейтрализации соляной кислоты сопровождается интенсивным образованием углекислого газа. Это приводит к усиленному синтезу новой порции кислоты, что вызывает повторный выброс содержимого желудка обратно в пищевод.
Получатся замкнутый круг, приводящий к повреждению стенок пищевода и раздражению желудка. В итоге, повышается вероятность развития хронического воспаления и образования язвенных поражений.
Если игнорировать изжогу, то может развиться воспаление пищевода (эзофагит), образование стриктур (сужений), кровотечение и развитие состояния, известного как пищевод Барретта. Последнее повышает риск онкологических изменений в тканях.
— Сода при изжоге действительно может принести кратковременное облегчение, но причину она не устранит, — отметила врач в беседе с Газета.ru.
С той или иной периодичностью изжогу испытывают 20% населения. Её последствия часто видны на гастроскопии. Это повреждения (эрозии, язвы) на слизистой. Так что безобидной повторяющуюся изжогу назвать нельзя. Она симптом одного из кислотозависимых заболеваний, отметил в беседе с aif.ru врач-гастроэнтеролог, профессор кафедры внутренних болезней, нефрологии, общей и клинической фармакологии с курсом фармации Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, доктор медицинских наук Сергей Тихонов.
Питание при проблемах с ЖКТ играет решающую роль. Например, квас тоже может провоцировать изжогу. За счет входящего в состав сахара и алкоголя, он так же способен усугублять заболевания ЖКТ. Если в напитке есть консерванты, вроде дополнительных добавок, то они вызывают боли в желудке, сообщает ОТР.
Чаще всего вызывает изжогу жирная и жареная пища. Она замедляет опорожнение желудка, усиливая давление на сфинктер. Среди таких продуктов эксперт отмечает картофель фри, жирные сорта мяса (свинина, бекон), сыры с высоким содержанием жира, пишет Life.ru.