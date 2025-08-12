Названа сумма хищений бизнесмена Новицкого

Следствие предъявило Евгению Новицкому обвинение по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках расследования суд в 2024 году отправил Новицкого под домашний арест. Вместе с ним под домашний арест были помещены предприниматель Олег Мезенцев из Московской области и Ольга Илларионова, которых также подозревают в причастности к хищениям.