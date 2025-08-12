Ричмонд
Названа сумма хищений бизнесмена Новицкого

Сумма хищений по уголовному делу бизнесмена Евгения Новицкого превысила 9 миллиардов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Сумма хищения бизнесмена Новицкого составила более 9 млрд рублей.

«Общий размер установленных хищений по уголовному делу Новицкого превышает 9 млрд рублей “…” а требования кредиторов составляют чуть менее 12 млрд рублей», — передает слова ведомств ТАСС. Сообщение опубликовано на сайте агентства ТАСС.

Следствие предъявило Евгению Новицкому обвинение по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках расследования суд в 2024 году отправил Новицкого под домашний арест. Вместе с ним под домашний арест были помещены предприниматель Олег Мезенцев из Московской области и Ольга Илларионова, которых также подозревают в причастности к хищениям.