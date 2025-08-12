Будьте внимательны. В Петербурге меняют нумерацию парковочных зон

Специалисты Городского центра управления парковками начали работы по замене информационных табличек в центральных районах Петербурга. Теперь на них будут размещены данные о фактическом номере парковочной зоны и номере, который будет присвоен этому участку с 29 августа.
Если вы производите оплату с помощью приложения «Парковки Санкт-Петербурга», то беспокоиться не о чем: сервис автоматически определит ваше местоположение и корректно обозначит зону при оплате. В остальных случаях следует руководствоваться информационными табличками и данными карты с сайта parking.spb.ru.