Будьте внимательны. В Петербурге меняют нумерацию парковочных зон

Если вы производите оплату с помощью приложения «Парковки Санкт-Петербурга», то беспокоиться не о чем: сервис автоматически определит ваше местоположение и корректно обозначит зону при оплате. В остальных случаях следует руководствоваться информационными табличками и данными карты с сайта parking.spb.ru.