Будьте внимательны. В Петербурге меняют нумерацию парковочных зон

29 августа в Петербурге изменится нумерация парковочных зон Единого городского парковочного пространства. Об этом «Фонтанке» сообщили 12 августа в ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Специалисты Городского центра управления парковками начали работы по замене информационных табличек в центральных районах Петербурга. Теперь на них будут размещены данные о фактическом номере парковочной зоны и номере, который будет присвоен этому участку с 29 августа.

Если вы производите оплату с помощью приложения «Парковки Санкт-Петербурга», то беспокоиться не о чем: сервис автоматически определит ваше местоположение и корректно обозначит зону при оплате. В остальных случаях следует руководствоваться информационными табличками и данными карты с сайта parking.spb.ru.