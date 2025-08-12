Красноярцам показали проект главного фонтана Центрального парка

Администрация Центрального парка опубликовала видеоролик с концепцией главного фонтана, который станет ключевым элементом обновлённого общественного пространства.
Видеоролик с концепцией объекта опубликован в официальных соцсетях парка.
Особенности нового фонтана:
Светомузыкальная система с динамической подсветкой;
Современные водные эффекты;
Дизайн, выбранный самими горожанами в ходе открытого голосования.
Строительные работы уже начались. Параллельно в парке ведётся:
замена коммуникаций;
строительство трансформаторной подстанции;
обновление дорожно-тропиночной сети;
монтаж новых детских площадок;
возведение круглогодичного колеса обозрения с системой климат-контроля.
«Этот проект мы реализуем с максимальным учётом мнения жителей. Фонтан станет не просто украшением, а настоящим центром притяжения», — подчеркивают в администрации парка.
Полностью завершить реконструкцию Центрального парка планируется в 2026 году. Точную дату открытия фонтана объявят после завершения основных строительных работ.
Напомним, масштабное обновление главного парка Красноярска началось в 2022 году. Проект предусматривает создание современного общественного пространства, комфортного для посещения в любое время года.