Красноярцам показали проект главного фонтана Центрального парка

Администрация Центрального парка опубликовала видеоролик с концепцией главного фонтана, который станет ключевым элементом обновлённого общественного пространства.

Видеоролик с концепцией объекта опубликован в официальных соцсетях парка.

Особенности нового фонтана:

Светомузыкальная система с динамической подсветкой;

Современные водные эффекты;

Дизайн, выбранный самими горожанами в ходе открытого голосования.

Строительные работы уже начались. Параллельно в парке ведётся:

замена коммуникаций;

строительство трансформаторной подстанции;

обновление дорожно-тропиночной сети;

монтаж новых детских площадок;

возведение круглогодичного колеса обозрения с системой климат-контроля.

«Этот проект мы реализуем с максимальным учётом мнения жителей. Фонтан станет не просто украшением, а настоящим центром притяжения», — подчеркивают в администрации парка.

Полностью завершить реконструкцию Центрального парка планируется в 2026 году. Точную дату открытия фонтана объявят после завершения основных строительных работ.

Напомним, масштабное обновление главного парка Красноярска началось в 2022 году. Проект предусматривает создание современного общественного пространства, комфортного для посещения в любое время года.