МИД сделал важное заявление для белорусов о поиске работы за границей

В ведомстве отметили, что посольство Беларуси в Мадриде находится в контакте с полицией после информации про освобождение белорусов из трудового рабства в Испании. В пресс-службе поясняют: если информации подтвердится, то гражданам будет оказана всесторонняя консульско-правовая помощь (подробнее мы писали здесь).