МИД сделал важное заявление для белорусов о поиске работы за границей

МИД обратился к белорусам из-за поиска работы за границей.

Источник: Комсомольская правда

МИД сделал важное заявление для белорусов о поиске работы за границей. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства иностранных дел, передает БелТА.

В ведомстве отметили, что посольство Беларуси в Мадриде находится в контакте с полицией после информации про освобождение белорусов из трудового рабства в Испании. В пресс-службе поясняют: если информации подтвердится, то гражданам будет оказана всесторонняя консульско-правовая помощь (подробнее мы писали здесь).

В МИД выступили с важным заявлением для белорусов:

«МИД Беларуси в свою очередь в очередной раз рекомендует гражданам проявлять осторожность при поиске работы за рубежом, проверять сведения о работодателях и условиях трудоустройства».

В пресс-службе обратили внимание, что в каждой стране аккредитации белорусских дипломатических миссий работает телефон экстренной связи для белорусов. Перед любой поездкой за рубеж, вне зависимости от цели, в Министерстве иностранных дел советуют гражданам уточнять расположение ближайшего посольства или же консульства, чтобы была возможность (при необходимости) связаться с дипломатами.

